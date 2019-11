Gli Stati Generali dello Spazio | Sicurezza e Difesa | le prossime sfide per l’industria

Libri : Franceschi - 'Harry Potter neGli Stati Uniti con Grafica Veneta' : Padova, 29 nov. (Adnkronos) - Trattative in corso per Grafica Veneta Spa con la casa editrice di New York HarperCollins per la stampa della saga di Harry Potter. Lo ha annunciato oggi il Presidente Fabio Franceschi intervenuto al convegno di Unioncamere del Veneto organizzato a Monastier in provinci

Alfa Romeo - "Piano solido - neGli Stati Uniti cresceremo" : L'Alfa Romeo punta a crescere negli Stati Uniti grazie ai miglioramenti dell'offerta garantiti dai model year 2020 delle Giulia e Stelvio. Ne è convinto il responsabile del marchio del Biscione per il mercato statunitense, Bob Broderdorf, che, secondo alcune dichiarazioni rese al Salone dell'Auto di Los Angeles e riportate da Automotive News, ha anche sottolineato la solidità del nuovo piano prodotti e, indirettamente, escluso un ...

Padre e fiGlio gareggiano nel tunnel a bordo di due Corvette e provocano uno spaventoso incidente : arrestati. Le immagini : Una gara a tutta velocità in galleria, tra le auto, finita con uno spaventoso incidente a catena. Un uomo di 44 anni e il figlio di 25 si sono sfidati a bordo di due Corvette sfrecciando tra gli automobilisti ignari nel Lincoln tunnel di New York. A un certo punto, come si vede nel video registrato dalla dashcam del ragazzo, il Padre tenta un sorpasso a destra ma si schianta contro un veicolo. I due, dopo nove mesi di indagini, sono stati ...

Nel 2018 sono 189 i richiedenti asilo trasferiti dall’Italia neGli altri Stati Ue : il Paese ne ha accolti 6.351 : sono 9.648 gli arrivi registrati a fine ottobre (- 56% rispetto allo stesso periodo 2018). Gli sbarchi “fantasma” o autonomi sono 7.500, contro i 6.000 dell’intero 2018. Fra gennaio e ottobre 2019, i migranti e rifugiati intercettati dalla Guardia costiera libica sono Stati 8.155, una cifra non molto inferiore al totale di persone che nel periodo sono riuscite a sbarcare in Italia, 9.648

Donald Trump dice che i talebani vogliono riprendere i negoziati di pace con Gli Stati Uniti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del Giorno del Ringraziamento è andato per la prima volta in visita ufficiale in Afghanistan, nella base statunitense di Baghram. Durante la visita, Trump ha annunciato che i negoziati di pace tra

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni deGli italiani». Il premier : «Lo querelo per calunnia» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Cinque napoletani arrestati a Liverpool : «Minacciavano Gli ultrà con le cinture» : Cinque tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera a Liverpool, prima della partita di Champions con la squadra locale. Lo riferisce il Sun, aggiungendo che tre sono stati arrestati per...

Programmi TV di stasera - giovedì 28 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con Gli «Stati Generali» di Serena Dandini : Serena Dandini Rai1, ore 21.35: La famiglia Von Trapp – Una vita in musica Film di Ben Verbong del 2015, con Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett, Yvonne Catterfeld. Prodotto in Usa/Germania/Austria. Durata: 95 minuti. Trama: L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte ...

Thanksgiving Day – La storia della festa più sentita neGli Stati Uniti d’America e la sua origine misteriosa : Oggi si celebra negli Stati Uniti d’America il Thanksgiving Day, una delle feste più importanti e sentite del nord America. Il giorno del Ringraziamento si festeggia negli USA ogni 4° giovedì di novembre e in Canada ogni 2° lunedì di ottobre. Quello di quest’anno è il 398° Thanksgiving Day statunitense, infatti questa antichissima tradizione risale al lontano 1621, quando i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore ...

Guenda Goria fiGlia di Maria Teresa Ruta/ 'I miei genitori sono sempre stati assenti. Salvata da un angelo' : Guenda Goria ospite al Maurizio Costanzo Show: la figlia di Maria Teresa Ruta racconta 'Ho rischiato di morire, ma sono stata Salvata da un angelo'