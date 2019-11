Blasi | in Municipio V ottenuto ripristino linea 81

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – Ilprevisto per il 2 dicembre da parte dell’Atac della81 viene ad accogliere le istanze di tanti cittadini, commercianti, anziani e Scuole del territorio, che a seguito della soppressione di dieci fermate si erano visti costretti ad affrontare tutta una serie di disagi che noi di Forza Italia avevamo evidenziato in una lettera inviata nel febbraio scorso da Davide Bordoni, coordinatore di Forza Italia in Campidoglio al Presidente del la III C.C.P. Mobilita’ , On.Enrico Stefano. A distanza di oltre nove mesi la81, e’ tornata nella versione originale e in questo ci sembra doveroso sottore la collaborazione proficua del Presidente dei Commercianti di Piazza Roberto Malatesta, Alfredo Mattei (Delegato al Commercio) che e’ parte integrante del mio coordinamento. Cosi’ in una nota EnzoCoordinatore Territoriale di ...