Shoah | presidente Comunità Ebraica Venezia | ' grazie a Zaia per la sua solidarietà' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) (Adnkronos) - "Quanto è accaduto a Schio, il modo con il quale si è voluto dire no alla loro posa non solo ci amareggia, ma ci offende profondamente così come non può che suscitare disagio e apprensione - sottolinea Gnignati- Egregio, cogliamo positivamente e con attenzione, le sue parole

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è stato a Milano dove è intervenuto ad 'Asset – L’Intellig&nce per le imprese', al '… - MosaicoCEM : Memoriale della Shoah di Milano ha ospitato in visita privata il 21 novembre il Presidente del Consiglio dei Minist… - SoccorsiG : @PatriziaRametta @GiorgiaMeloni Liliana Segre è un'attivista e politica italiana,superstite dell'Olocausto e attiva… -