Mes | Zingaretti attacca Salvini | “Lo approvò | ma ora diffonde falsità per danneggiare

Roma : Zingaretti - 'a Genzano atto Meschino e vigliacco' : Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Un atto vergognoso, di questo si tratta. Infangare la memoria di chi si è sacrificato per la nostra libertà lo trovo davvero meschino e vigliacco. Lotteremo, ogni giorno e in ogni strada, per un paese libero, democratico e soprattutto antifascista". Lo scrive su Facebook

Roma : Zingaretti - ‘a Genzano atto Meschino e vigliacco’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Un atto vergognoso, di questo si tratta. Infangare la memoria di chi si è sacrificato per la nostra libertà lo trovo davvero meschino e vigliacco. Lotteremo, ogni giorno e in ogni strada, per un paese libero, democratico e soprattutto antifascista”. Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, commentando quanto avvenuto a Genzano, con svastiche disegnate con vernice spray sul muro dove è posta la ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Zingaretti “serve un comproMesso” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Zingaretti “serve un compromesso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, rilasciate mercoledì 23 ottobre nella puntata di Porta a Porta. Oggetto della discussione, tra gli altri, Quota 100: la nuova misura di pensione anticipata che attualmente sembra essere contesa tra abolizione e mantenimento fino alla scadenza ...

Pensioni - Zingaretti : ‘Su Quota 100 giusto trovare un comproMesso’ : Mentre a Palazzo Chigi continuano i lavori per gli ultimi ritocchi alla manovra economica e finanziaria per il 2020 che la prossima settimana dovrebbe approdare in Parlamento, continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e in particolare sulla Quota 100, la misura introdotta in via sperimentale per tre anni dal precedentemente governo 'gialloverde' e che viene adesso confermata dall’esecutivo ...

Non è l'Arena - stretta di mano tra Salvini e Zingaretti. Giletti strappa la proMessa : "Disponibili al confronto" (Video) : Nicola Zingaretti contro Matteo Salvini. Massimo Giletti strappa la promessa ai due leader per un confronto tv, stavolta negli studi di Non è l’Arena (video qui).Il segretario del Pd e l’ex vicepremier leghista si incrociano durante la puntata di domenica sera. Intervistati in successione, il conduttore riesce a farli incontrare. Ne nasce una calorosa stretta di mano con sorprendenti parole al miele da parte dell’esponente dem: “Siamo ...

Sondaggi Demos : Pd perde 3 - 2 punti in un Mese e Zingaretti crolla di 7. Cala la fiducia nel governo - Conte regge al 53% : Il Carroccio primo partito al 30,2 per cento, ma in calo di due punti rispetto a settembre. I 5 stelle sopra il Pd al 20,6 (-0,2%), con i democratici che perdono addirittura 3,2 punti percentuali nei consensi in un solo mese. Fdi in crescita all’8,6 (-1,2) e Fi che non si stacca dal 6,1 (-0,3%). I renziani di Italia viva invece si fermano al 3,9 per cento, appena sotto la soglia del 4. E’ questa la fotografia del Sondaggio di Demos ...

Teresa Bellanova contro Nicola Zingaretti : "Dice che ho lasciato il Pd senza un Messaggio? Polemicuccia" : "Mi sembra una polemicuccia". Teresa Bellanova, in una intervista a La Repubblica attacca Nicola Zingaretti che aveva dichiarato che lei e la ministra Elena Bonetti avevano lasciato il Pd senza nemmeno mandare un messaggio: "Io e Bonetti non siamo al governo perché ci è stata fatta una cortesia ma p