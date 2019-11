“Il processo” ecco tutti i dettagli della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria

domanipress

(Di giovedì 28 novembre 2019) Venerdì 29 novembre, in prima serata su5, al via laserie “Il, che vede protagonistiPuccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka. Ambientato nella città di Mantova, “Ilracconta di un coro di personaggi che gravitano intorno a un unico, drammatico evento: l’omicidio brutale di Angelica, una diciassettenne coinvolta in affari più grandi di lei. La PM Elena Guerra (Puccini), che scopre di essere indissolubilmente legata alla vittima; Ruggero Barone ...

fanpage : Matteo Salvini rischia il processo per i casi Open Arms e Mare Jonio - fattoquotidiano : Reggio Emilia, durante il processo a Grande Aracri nuovo allarme bomba al tribunale. In aula le chiamate tra boss e… - La7tv : #piazzapulita La giornalista de Il Foglio, Annalisa Chirico: 'La democrazia ha un costo e per questo esistono le fo… -