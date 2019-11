Il premier Conte risponde a Salvini | ' Lo querelerò per calunnia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dura risposta delGiuseppecontro Matteo, che quest'oggi aveva parlato di possibili azioni legali contro il governo e il Presidente del Consiglio in merito al Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità, che secondo il leader del Carroccio attenta alla sovranità dell'Italia e potrebbe mettere a rischio i risparmi degli italiani., attualmente in visita in Ghana, ha invitatoa presentare l'esposto in Procura e, nel caso, avverte che lo querelerà per. Invita il senatore leghista a valutare se userà nuovamente l'immunità parlamentare, come per il caso Diciotti. Le parole di Matteosul Mes Sul Mes,è stato chiaro ed ha chiesto urgentemente un incontro con il Presidente della Repubblica, perché il Parlamento non sia scavalcato sulla firma del trattato e sia quindi rispettata la Costituzione. Nel corso della conferenza stampa odierna a ...

AnnalisaChirico : Visco, Cottarelli e l’Abi sono forse neoadepti leghisti? La riforma del Mes è un pericolo per l’Italia. Il premier… - fattoquotidiano : Fondo salvi-Stati, il premier Conte: “Salvini vada a fare esposto e io querelerò per calunnia” - Agenzia_Ansa : #Mes, scontro in Aula alla Camera. Fico sospende la seduta. Le opposizioni vanno all'attacco e chiedono al premier… -