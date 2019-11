Il falco tedesco rassicura l' Italia | Il Mes è il nostro whatever it takes | è uno

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Markus Ferber è l’eurodeputato della Cdu tedesca che l’anno scorso alzò un polverone di polemiche inper aver auspicato che la Troika prendesse “le redini del Ministero del Tesoro”. Proprio così. Tanto pungente, quanto scherzoso e sorridente per carattere, Ferber, europarlamentare in Commissione problemi economici del Parlamento europeo, ha anche attaccato frontalmente Paolo Gentiloni nel giorno dell’audizione da candidato Commissario agli Affari economici: “Unno a guardia delle regole Ue è una contraddizione”. Colpa del debito alto sul quale l’deve intervenire, dice Ferber in questa intervista in cui difende la riforma del Mes: “La ristrutturazione del debito non è automatica, questo è un messaggio ai mercati: non scommettete contro uno Stato membro. E l’non ...

