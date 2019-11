Europa League – Lazio | forse non è ancora troppo tardi | per passare il girone serve un

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) Labatte il Cluj e torna in corsa per il passaggio ai sedicesimi: nell’ultima giornatauna vittoria ed un aiuto dal Celtic Latorna in corsa con grande ritardo, ad una sola giornata dal termine del, mac’èsperanza. Nella sfida da dentro o fuori contro il Cluj, nella quale anche solo un pareggio avrebbe estromesso i biancocelesti dall’, la rete di Correa regala tre punti preziosissimi ai biancocelesti che superano la squadra romena e si ripotano avanti negli scontri diretti. Il Cluj però resta sempre tre punti avanti in classifica, dunque nell’ultima giornata, contro il Celtic già qualificato come prima squadra, avrà bisogno anche solo di un punto per assicurarsi il passaggio ai sedicesimi. La, ferma a 6 punti in 5 gare, frutto di una campagna europea fortemente sottovalutata dalla formazione capitolina, si trova adesso a ...

