Capelli | le acconciature dal tocco rétro per le feste

Tagli di Capelli e acconciature per l'autunno-inverno : il caschetto e la coda di cavallo : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Julia Roberts. L'hairstyle in questione è perfetto in ogni occasione e inoltre risulta molto facile da gestire. Nuove chiome In questo periodo anche le celebrità sentono il bisogno di rinnovare il proprio look e l'ultima è stata Julia Roberts. L'attrice ha abbandonato la sua lunga chioma liscia ed ha optato per un ...

Acconciature Capelli lunghi : come reinventare le trecce : Da styling young, le trecce si sono evolute, meritandosi il titolo di acconciatura da red carpet. Parliamo nello specifico delle trecce laterali, le classiche da Mercoledì Addams o Pippi Calzelunghe, quelle che piacciono molto anche all’attivista Greta Thumberg. In sfilata Prada le ha proposte per quest’autunno-inverno, mentre hanno fatto da protagoniste sulle passerelle di Max Mara e Dior per la prossima primavera-estate. Guido ...