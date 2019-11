Camera | lettera Fico a ragazzi ieri in aula | ‘episodi che non si devono ripetere’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Ho voluto scrivere personalmente aichehanno assistito agli inaccettabili disordini durante l’esame del decreto Sisma. Con loro mi sono scusato per quelli che sono episodi che nonpiù ripetersi”. Lo scrive il presidente della, Roberto, su Fb postando lainviata a studenti e professori chesi trovavano in visita nell’di Montecitorio al momento della rissa indurante i lavori sul decreto Sisma. “Condotte inaccettabili e ingiustificabili che saranno valutate rigorosamente dall’Ufficio di Presidenza della”, si legge nelladi. “Ci tengo a precisare che si tratta di episodi occasionali che non rappresentano in alcuna misura la quotidiana dialettica che caratterizza questa Istituzione”. “Confido che la visita divi ...

Fratzen13 : @Rinaldi_euro Si deve mettere alle strette finché non racconta per filo e per segno tutta la verità Probabilmente u… - bellarsab : RT @Liddell151: Quando per una volta Gilbert fa qualcosa di giusto e lascia la lettera in camera di Anne ma quella pazza la strappa senza n… -