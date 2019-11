Assassin' s Creed Black Flag e Assassin' s Creed Rogue arriveranno su Switch il prossimo

Assassin's Creed Ragnarok avrà un solo personaggio e la mappa includerà l'Irlanda? : Assassin's Creed Ragnarok potrebbe essere il prossimo titolo del franchise e in questo periodo stanno arrivando nuovi interessanti rumor a riguardo. Questa volta la fonte sarebbe uno sviluppatore del gioco, che ha rivelato che il prossimo titolo sarà ambientato nei primi anni del 1000 ed uno dei grandi temi sarà la cristianizzazione dei popoli norreni.Apparentemente, Assassin's Creed Ragnarok vedrà un ritorno del singolo personaggio, proprio ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi rumors trapelano in rete : Dopo i dettagli di qualche tempo fa, quest’oggi vogliamo condividere con voi nuove informazioni su Assassin’s Creed Ragnarok, che naturalmente vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita. Assassin’s Creed Ragnarok: Nuovi dettagli in Anteprima Stando alle voci di corridoio: Il gioco sarà ambientato nei primi anni del 1000 Tra i temi trattati vi sono il Cristianesimo e le origini ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett : bollenti rumor al 20 novembre : Da tempo si vocifera di Assassin's Creed Ragnarok tra gli affollati corridoi del web. Vale a dire l'evoluzione della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft dopo gli apprezzati Origins e Odyssey, che hanno segnato un profondo cambiamento nell'intera impostazione ludica del franchise. Eppure di recente la compagnia d'Oltralpe non ha mai parlato direttamente di uno dei suoi brand di punta, avendo abbandonato le uscite a cadenza annuale per ...

L'annuncio di Assassin's Creed Ragnarok potrebbe arrivare con il possibile reveal di PS5 a febbraio : Ubisoft starebbe aspettando il vociferato evento reveal di PS5 in programma per febbraio per presentare il nuovo Assassin's Creed, che dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok.L'indiscrezione è comparsa su Reddit e sarebbe confermata da una voce di corridoio arrivata a un ex giornalista di Game Informer.Siamo nel fumoso mondo dei rumor, a cominciare dall'evento reveal di PS5. Qualche tempo fa si parlò del possibile show di Sony dedicato alla ...

L'annuncio di Assassin's Creed Ragnarok potrebbe arrivare al possibile reveal di PS5 a febbraio : Ubisoft starebbe aspettando il vociferato evento reveal di PS5 in programma per febbraio per presentare il nuovo Assassin's Creed, che dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok.L'indiscrezione è comparsa su Reddit e sarebbe confermata da una voce di corridoio arrivata a un ex giornalista di Game Informer.Siamo nel fumoso mondo dei rumor, a cominciare dall'evento reveal di PS5. Qualche tempo fa si parlò del possibile show di Sony dedicato alla ...

Assassin’s Creed Ragnarok : Nuovi dettagli trapelano in rete : In questi giorni sono trapelate sulla rete nuove informazioni su Assassin’s Creed Ragnarok, il possibile nuovo capitolo della saga, e ve le riportiamo di seguito. Il nuovo Assassin’s Creed ci porta nell’era vichinga? Non è la prima volta che sentiamo parlare di Assassin’s Creed Ragnarok, anche in passato si vociferava che il nuovo capitolo della serie sarebbe stato ambientato nell’era vichinga. I ...

1666 : Amsterdam sarà il prossimo ambizioso progetto del papà di Assassin's Creed - Patrice Désilets : Patrice Désilets ha suggerito che 1666: Amsterdam sarà il prossimo gioco di Panache Digital, dopo l'uscita di Ancestors: The Humankind Odyssey.Désilets menzionò 1666: Amsterdam al Reboot Develop Red in Canada, mentre parlava di quello che aveva in mente dopo l'arrivo di Ancestors.Ma la cosa più interessante qui è che non si tratterà più del gioco "dopo Assassin's Creed: Brotherhood", bensì sarà il gioco dopo Ancestors. E non sarà il gioco ...

Il creatore di Assassin's Creed si scusa per aver introdotto la meccanica della scalata delle torri : Il creatore della serie di Assassin's Creed Patrice Désilets si è recentemente scusato per aver introdotto le famose torri da scalare nella serie, per chi non lo sapesse (dubitiamo ci sia davvero qualcuno) stiamo parlando di una meccanica inizialmente relegata alla serie Assassin's Creed, per poi estendersi a tutti i giochi Ubisoft.Tale meccanica richiede di arrampicarsi su diverse strutture (di solito torri appunto) per svelare porzioni di ...

Assassin's Creed Odyssey riceve oggi il suo ultimo aggiornamento : Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto oggi l'ultimo aggiornamento per le versioni console e PC, la patch non introduce molto a livello di contenuti, tuttavia si focalizza sulla risoluzione di bug e problemi vari. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:DISCOVERY TOUR: ANCIENT GREECE STORY CREATOR MODE Leggi altro...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile da oggi l’ultimo aggiornamento : A partire da oggi sarà Disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale fixerà alcuni problemi e porrà la parola fine al supporto per il titolo. Nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale: Risolto il problema che impediva ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque a seguito del caricamento di una partita Risolto ...

Cinecittà World da brividi per Halloween. Assassin’s Creed da videogame a realtà : Il parco divertimenti di trasforma in un grande videogame: Assassin’s Creed esce dalla consolle e diventa reale! Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 12 ottobre al 3 novembre. I più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma per un mese con 8 attrazioni a tema. Per la prima volta in Italia un grande videogame ...

Assassin's Creed Odyssey riceverà questo mese il suo ultimo aggiornamento : Assassin's Creed Odyssey è quasi giunto alla fine per quanto riguarda gli aggiornamenti. I componenti aggiuntivi gratuiti e a pagamento del gioco sono quasi completi. Il negozio è stato riempito con attrezzatura extra da acquistare. Ora Ubisoft ha confermato che l'aggiornamento di ottobre sarà l'ultimo per l'apprezzato titolo.L'aggiornamento di ottobre del gioco includerà l'aggiunta al negozio in-game di un cavallo chiamato Melaina. Il cavallo ...

Assassin’s Creed Symphony arriva in Italia il 6 ottobre : FINALMENTE IN Italia DOPO L’ENORME SUCCESSO ALLE PRIME DI PARIGI E SAN FRANCISCO, arriva IL 6 ottobre LO STRAORDINARIO TOUR SINFONICO MONDIALE CHE CELEBRA I 12 ANNI DEL VIDEOGIOCO DEI RECORD Per la prima volta in assoluto, il pubblico potrà rivivere la grande musica della saga eseguita da un’orchestra sinfonica di 80 elementi, unita ai filmati mozzafiato proiettati su uno schermo gigante Dopo l’enorme successo alle prime di Parigi e San ...

Assassin's Creed Odyssey : l'Antica Grecia raccontata attraverso il gioco vi aspetta al Museo della Scienza di Milano : Grazie ad un comunicato stampa, Ubisoft annuncia una speciale serata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per riscoprire attraverso Assassin's Creed Odyssey il mondo dell'Antica Grecia.Che il videogioco sia anche un valido strumento didattico è ormai un dato di fatto. A maggior ragione se viene appositamente creata una modalità di gioco educativa, che lo trasforma in un Museo interattivo da esplorare liberamente e con tanto di ...