Un’altra tragedia sulla strada | morto Gianfranco | aveva dedicato la vita agli animali

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una terribile notizia sconvolge la Guardia di Finanza. In un tragico incidentele ha perso laun finanziere in servizio a Pescara,Bellini, di 54 anni. Il sinistro mortale ha avuto luogo stamattina presso il raccordo autole RA 12, conosciuto da tutti come Asse attrezzato o raccordo Chieti-Pescara. Si trovava a bordo della sua motocicletta, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è prima schiantato contro un guardrail e poi contro un’automobile che lo precedeva. L’impatto con la sua Kawasaki si è verificato precisamente alle ore 8.30 del 27 novembre.era intento a raggiungere il suo posto di lavoro al comando di Pescara. (Continua dopo la foto) Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, avvertiti da altri automobilisti, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Non è servito a ...

