Rcs MediaGroup torna a distribuire dividenti per 31 milioni di euro

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un gruppo editoriale da 1,3 miliardi di perdite negli ultimi 5 anni. È questo quello che 3 anni fa Urbano Cairo si apprestava ad acquisire per oltre 500. Alcuni definirono tale operazione coraggiosa, altri discutibile. Ora, a tre anni di distanza è possibile fare un resoconto. Dati di bilancio Prendendo a riferimento i bilanci degli anni 2015 e 2018, a prima vista potrebbe sembrare di consultare documenti di due società differenti. Infatti, nonostante nel 2015 Rcs abbia fatturato di più rispetto al 2018 (1030 mln vs 975mln), l’ebitda e l’utile risultano essere migliorati esponenzialmente, con il debito più che dimezzato. Il tutto, senza la necessità di nuovi aumenti di capitale. Rcs, inoltre, èta adividendi, evento che mancava da oltre 10 anni. Un dividendo interessante, di 31,1, che - ai prezzi attuali - implica un rendimento del 6,5%, e sostenibile ...

