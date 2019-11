L' impegno di Conte | Il Mose sarà pronto entro il 2021

Ilva - vertice da 3 ore tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Prosegue da circa tre ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo, da un lato sono seduti il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Conte : non accetteremo disimpegno Mittal : 19.08 "Il M5S è in fase di transizione. Di Maio lo ha detto e lo ha concretamente ufficializzato. Diamogli tempo per completare questa fase".Lo dice il premier Conte, che aggiunge in merito alle Regionali: "Non è che ogni volta che si vota è un referendum sul governo". "Non rischiamo l'isolamento sul Mes:partecipiamo ai tavoli e non spariamo slogan. L'Italia fa valere i propri interessi". Sull'ex Ilva spiega: "Non possiamo actare un ...

Conte : impegno per Venezia e per il Mose : 8.44 "Per Venezia c'è un impegno a 360gradi,c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere". Lo ha detto il premier Conte uscendo dall'albego in cui passato la notte,a Venezia. Alla domanda se l'impegno per finire il Mose basterà,ha risposto:"Speriamo,confidiamo di sì, è un'opera su cui sono stati spesi tanti soldi ed è in fase finale,va completata e poi manutenuta". Ai Veneziani:"Vi siamo vicini e speriamo di prevenire ...

Conte incontra Angela Merkel a Roma : «impegno congiunto su migranti e sfide europee» : Giuseppe Conte incontra Angela Merkel. Il premier ha accolto la cancelliera tedesca a Villa Doria Pamphilj, a Roma. I due capi di governo hanno in programma una cena di lavoro su diversi temi...

Ex Ilva : Conte - ‘se disimpegno Mittal primo step è gestione commissariale al Mise’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Se ArcelorMittal si dovesse disimpegnare dagli stabilimenti dell’ex gruppo Ilva “il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise”. A profilare la possibilità, secondo fonti sindacali, il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con le forze sociali e gli enti locali. L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘se disimpegno Mittal primo step è gestione ...

Giustizia : potenziato organico tribunale Termini Imerese - l’impegno del governo Conte : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) – Sarà potenziato l’organico del tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’impegno arriva direttamente da Roma dove questa mattina il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, il deputato regionale Luigi Sunseri e la senatrice Antonella Campagna hanno incontrato il presidente del tribunale di Termini Raimondo Loforti, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli ...

