Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019): la cosa che mi ha indignato ed offeso dellediieri è stato dire con un velo di ipocrisia che è tutto ok, che non c’è nessun problema A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico, procuratore, per parlare della situazione attuale del Napoli e di. Queste le sue: La cosa che mi ha indignato ed offeso dellediieri è stato dire con un velo di ipocrisia che è tutto ok, che non c’è nessun problema e che c’è la fiducia di società e squadra. Tutti sanno, invece, che è successo qualcosa perché la società ha imposto un ritiro, l’allenatore non è stato d’accordo e i calciatori loabbandonato non andando in ritiro, ma anzi ammutinandosi.ieri mi haarrabbiare, avrebbe dovuto non parlare dell’argomento e non dire che non ci sono problemi.Non ho mai lavorato con, ma so che è ...

Enzovit : Fedele: ”Ecco perchè le parole di Ancelotti mi hanno fatto arrabbiare” - cristalaltea : RT @_foreversissi_: @cristalaltea Ecco perché sono cristiana evangelica, fedele al 100 % solo al Vangelo e con conoscenza della Bibbia! Il… - _foreversissi_ : @cristalaltea Ecco perché sono cristiana evangelica, fedele al 100 % solo al Vangelo e con conoscenza della Bibbia! Il resto non esiste! -