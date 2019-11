F1 | Honda fornirà i motori a Red Bull e Toro Rosso anche nel 2021 | sarà un matrimonio

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019)e Redproseguono il proprio. La casa nipponica ha ufficialmente annunciato chealla scuderia austriaca (eallaper il, prolungando così il contratto in essere di un’ulteriore stagione. I giapponesi avevano annunciato nei giorni scorsi che avrebbero effettuato degli studi approfonditi sulle spese dovute al cambio di regolamento ed evidentemente i riscontri sono stati positivi. I team di proprietà di Dietrich Mateschitz potranno così sfruttare ancora le power unit dellache nell’ultima stagione sono state estremamente performanti come testimoniano le tre vittorie di Max Verstappen al volante della Rede i podi ottenuti da Daniil Kvyat e Pierre Gasly con la. Grazie a questi propulsori, sicuramente ancora da perfezionare, la Rede Max Verstappen potranno seriamente battagliare per il ...

