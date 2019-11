Caterina Balivo | gaffe con Lunetta Savino a Vieni da Me

Fonte : dilei

(Di mercoledì 27 novembre 2019)ospita ada Me, la mitica Cettina di Un Medico in Famiglia. L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera accolta dallain versione pin-up, presentandosi in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti bianchi. L’incontro procede a gonfie vele esi confessa senza remore, toccando aspetti della sua carriera e della sua vita privata. Ricorda i momenti difficili di quando, subito dopo aver avuto suo figlio, si è dovuta accontentare di ruoli minori, finché è arrivata l’opportunità di Un Medico in Famiglia con Lino Banfi dove interpretava Cettina, la governante tuttofare di Casa Martini: “È stato un treno in corsa. Era il personaggio giusto per me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata”. Laracconta che ...

caterinabalivo : Grazie a tutti gli ospiti che ieri pomeriggio hanno scelto di raccontarsi a @vienidameRai ???? Io vi aspetto alle 14… - FQMagazineit : Vieni da Me, Francesco Facchinetti crolla in lacrime: “Penso a lui ogni giorno, l’ho perso in sei mesi”. Caterina B… - Noovyis : (Vieni da Me, Francesco Facchinetti crolla in lacrime: “Penso a lui ogni giorno, l’ho perso in sei mesi”. Caterina… -