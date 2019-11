Ancestors | The Humankind Odyssey ottiene nuove funzionalità in vista del suo arrivo su

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019): Theè un titolo particolare nel suo genere, che vi consente di prendere le redini di un ominide di 10 milioni di anni fa, accompagnandolo mano nel lungo viaggio che ha portato alla nascita dell'umanità. Attualmente disponibile per PC, il gioco ora approderà anche su PlayStation 4 ed Xbox One con qualchein più.Come rivelato tramite l'account Twitter ufficiale, il gioco otterrà cambiamenti che vi daranno un'idea più chiara di ciò che il gioco si aspetta da voi. Otterrete infatti nuovi obiettivi e nuovi tutorial pop-up non disponibili nella versione per PC. Il post contiene un breve video che mostra il loro funzionamento. Oltre a questo in futuro verranno svelate più feature man mano che l'uscita della versione per console si avvicina.Se siete curiosi di sapere qualcosa di più su questo particolare titolo creato da Patrice Désilets, il papà ...

Eurogamer_it : Nuove funzionalità in arrivo per #AncestorsTheHumankindOdyssey su #PS4 ed #XboxOne. - LucaMarinelliB1 : Con la prossima uscita console di @AncestorsGame vorrei ricordare a tutti che il titolo è bellissimo e che ha quel… - DrunkyBorghy : mi è passato il male in un orecchio e ora ce l'ho nell'altro damn the soul of your mejo dead ancestors -