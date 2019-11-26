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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08 | 30 CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA   MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...

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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08:30 (Di martedì 26 novembre 2019) CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA   MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED ANCORA PIU AVANTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO  RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE. IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA CON UN INCIIDENTE IN PROSSIMITA DI LARGO PERASSI VERSO IL RACCORDO  SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO A VIA CASAL DEI PAZZI  SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO. PROBLEMI SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A TOR DI VALLE  UN ALTRO INICDENTE ‘E ORA AVVENUTO S VIA CASSIA BIA TRA LE RUGHE E ...
Fonte : romadailynews

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