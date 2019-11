Terremoto di 6 | 5 gradi in Albania Avvertito anche in Puglia | Basilicata e Abruzzo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Una forte scossa didi magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell’, vicino Durazzo. Il sisma è statoin. Oltre 50 le repliche, la più forte delle quali di magnitudo 5.4.Al momento il bilancio è di almeno 3 morti 150 feriti. Si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati e si temono vittime. “Il violento” in“hacausato gravi conseguenze e sfortunatamente ci sono delle vittime”. Lo ha scritto sui social il premier albanese Edi Rama, aggiungendo che “tutte le strutture statali sono al lavoro fin dai primi momenti successivi al sisma”.

