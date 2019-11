Matteo Renzi resuscita lo scontro con i giudici

Open - Matteo Renzi : "Un massacro mediatico. I pm? Gli stessi che arrestarono i miei" : "Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all'alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche 'colpevoli' di aver finanziato la Fondazione Open. Un'operazione in grande stile, all'alba, di forte impatto mediatico". Lo scrive Matteo Renzi in un lungo post su Fa

Bordate di Matteo Renzi ai pm dell'inchiesta sulla Fondazione Open : Matteo Renzi risponde con toni durissimi all’inchiesta sulla Fondazione Open. E in un lungo post su Facebook non risparmia Bordate nei confronti dei pm di Firenze titolari dell’indagine.Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche “colpevoli” di aver finanziato la Fondazione Open. Un’operazione in grande stile, ...

Perquisiti finanziatori di Open - ex fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» Donazioni per 6 - 7 milioni : come funzionava : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

Perquisiti finanziatori di Open - ex fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

Matteo Renzi - da Open slavina politica : "Cosa stanno cercando gli inquirenti" - la pista porta in Parlamento : Le perquisizioni nelle sedi di Open in 11 città rischiano di trasformarsi in una slavina politica per Matteo Renzi. La Guardia di Finanza è entrata negli uffici della fondazione dell'ex premier e leader di Italia Viva a Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessand

Sono in corso perquisizioni in 11 città italiane relative all’inchiesta sulla fondazione Open - che finanziò l’attività politica di Matteo Renzi : La Guardia di finanza sta facendo delle perquisizioni a Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli e Palermo, nell’ambito di un’inchiesta sulla fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 per sostenere le iniziative politiche dell’ex presidente del Consiglio

Perquisizioni all’alba sui finanziatori di Open - l’ex fondazione di Matteo Renzi : La procura di Firenze sta indagando sui solti versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione

Perquisizioni all’alba sui finanziatori dell’associazione Open di Matteo Renzi : La procura di Firenze sta indagando sui solti versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione

Luigi Marattin contro il contratto di governo : "C'è solo Matteo Renzi" : Proprio come Maria Elena Boschi, anche Luigi Marattin chiude al patto di governo proposto dal M5s. O meglio, imposto da Beppe Grillo a Luigi Di Maio e dunque proposto controvoglia da quest'ultimo. Il secco "no" del responsabile economico di Italia Viva nonché generale delle milizie renziane arriva n

Quarta Repubblica - anticipazioni : stasera intervista a Matteo Renzi su Rete4 : Nel nuovo appuntamento con il programma di Nicola Porro: l'intervista al leader e fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi.

Carlo Calenda e Matteo Richetti danno vita ad Azione : attacco a Renzi e Zingaretti : E’ stato battezzato ufficialmente Azione. E’ il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. L’ex Ministro ha annunciato di

Carlo Calenda fonda un nuovo partito - Azione. E attacca Matteo Renzi e Pd : "Rammolliti - di cosa hanno paura" : Carlo Calenda ha presentato il suo nuovo partito che si chiama Azione. Non un "partito personale. È un partito, con uno Statuto e a giugno ci sarà il primo congresso. Del movimento avrà gli obiettivi". Un partito che si colloca nel campo del centrosinistra. "Siamo di centrosinistra e siamo riformist

Agorà - Bruno Vespa : "Matteo Salvini e Renzi - ora la lotta è al centro". Il dettaglio : "Cosa non avete notato" : Bruno Vespa, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, ricorda che "Matteo Salvini, durante la presentazione del libro, ha detto che è più probabile che indossi la maglia dell'Inter rispetto alla possibilità di fare un governo con Matteo Renzi". Ma, continua Vespa, "Renzi può aver ragione quand

Pd - l'ex segretario a Messina Starvaggi : "In 100 pronti a lasciare" - le mosse di Matteo Renzi : Ha fatto molto discutere negli ambienti del Pd messinese la presenza del segretario locale, Paolo Starvaggi, alla Leopolda, manifestazione che ha lanciato il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Tanto rumore tale da spingere gli esponenti del Pd messinese a redigere una lettera indirizzata al