Alpi | oltre due metri e mezzo di neve in molte località di Piemonte e Valle D’Aosta FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 26 novembre 2019) Paesaggi imbiancati dopo le forti nevicate dei giorni scorsi. A Riale sono cadutiduea 1800di quota. Stessa situazione a Grand Crot, vicino a Cogne. Cala ind'Aosta il pericolo valanghe, resta alto in. LAGALLERY

LovelyTrips_GS : Oltre a essere attrezzatissima per lo #sport e il #divertimento, #KranjskaGora è una destinazione con hotel dotati… - LiberalMR72UE : @aura67422491 Non ho scritto che l’Europa è immune. Non ho scritto che, oltre confine, c’è il mondo perfetto ma, se… - caicio43 : RT @TgrRaiFVG: Anche in seguito alle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nel fine settimane oltre i 1800-2000 metri, sulle Alpi i… -