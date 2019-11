Strage di Corinaldo | chiesta l’archiviazione per due minori accusati di aver usato lo

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) La Procurale delle Marche ha chiesto l'archiviazione per dueindagati nell'insulladi, che provocò la morte di 6 persone nella discoteca Lanterna Azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta tra il 8 e l'8 dicembre scorsi. Per entrambi le ipotesi di reato formulate erano omicidio preterintenzionale, lesioni colpose e dolose, ma non facevano parte della banda di ritenuta responsabile della tragedia.

