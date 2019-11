Scuola | alternanza e Invalsi tornano requisiti di ammissione all’esame di maturità

Scuola / Le vittime di una "alternanza" archiviata troppo in fretta : Un sondaggio mostra come la SCUOLA italiana sia ancora troppo teorica e l'alternanza uno strumento apprezzato per orientare i giovani al lavoro

Corteo studentesco contro tagli e alternanza Scuola-lavoro rinnovata : ‘Fioramonti dimettiti’ : Roma – Stamattina sono scese in piazza decine di scuole romane con lo slogan “NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI”. La protesta studentesca punta il dito contro la proposta della nuova alternanza, scritta dal precedente governo e non ancora approvata dal Ministro Fioramonti, che diminuisce il monte ore minimo obbligatorio ma permetterebbe a scuole e aziende di aumentare in modo illimitato la durata degli stage per gli studenti. Inoltre la nota di ...