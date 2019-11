Riformare la giustizia anche in difesa delle donne Intervista a Giulia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Sono contenta che il Codice Rosso stia funzionando, tutte leche incontro e che mi scrivono sostengono di sentirsi più incoraggiate a denunciare”.Bongiorno non nasconde la propria soddisfazione. Il Codice rosso, la legge ideata per tutelare levittime di violenza con la showgirl Michelle Hunziker, dal 2007 con lei nella fondazione “Doppia” onlus, proposta da ex ministra per la Pubblica Amministrazione nel Governo Conte I ed entrata in vigore ad agosto, sta registrando riscontri positivi.Avvocata penalista, da anni in prima fila,in politica, nellamaltrattate, legale di Giulio Andreotti prima, poi con Gianfranco Fini, nel 2013 candidata con Scelta civica di Mario Monti e nel 2018 con la Lega di Salvini, oggi è senatrice. Le sue posizioni sui diritti civili - è favorevole alle unioni civili ...

