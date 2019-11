Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Leci riguardanointeressano direttamente la visione democratica e la tutela dei diritti civili su cui il progetto europeo è stato fondato. Se chiudiamo gli occhi di fronte al soffocamento della libertà di espressione e ci voltiamo dall'altra parte quando una potenza reprime il diritto a manifestare le proprie posizioni, allora il nostro modello di democrazia è in profonda crisi. Facciamo il punto sulle manifestazioni che da mesi continuano a scuotere l'enclave liberale dentro all'impero cinese.

ispionline : Weekend di violenze a #HongKong dove da mesi i manifestanti, maschere in viso, sfidano il governo. Perché si manif… - fnicodemo : @PMusedo @LorenzoCast89 Sono tantissimi i motivi per cui scendere in piazza, per Hong Kong, per il Cile, per il Ven… - fanpage : Perché a Hong Kong ci giochiamo tutto: cosa significano le proteste contro Pechino -