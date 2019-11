L’Aquila | netturbino trovato morto in casa | forse è stato ucciso con un colpo alla testa

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) La madre non aveva più sue notizie da un po’ di tempo: così, preoccupata, ha avvisato alcuni parenti che a loro volta si sono rivolti alle forze dell’ordine. Purtroppo i carabinieri che erano andati a cercarlo hanno fatto la macabra scoperta: il corpo di Paolo D’Amico, 55 anni, èriprivo di vita nella sua abitazione situata a Picenze, una frazione del comune di Barisciano, nelno. Quando sono entrati nella residenza della vittima, unadi legno che sorge isolata al termine di una strada sterrata nelle campagne comprese tra le contrade di San Gregorio e San Demetrio, i militari si sono ritrovati davanti ad una scena drammatica: D’Amico presentava diverse ferite tra cui una, apparentemente provocata da un corpo contundente. Comunque al momento gli inquirenti non si sentono di escludere nessuna ipotesi, anche se tutto farebbe pensare ad un delitto. I ...

