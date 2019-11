Il Programma di dicembre 2019 al Circolo degli Illuminati

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Per il party Minù ildisi apre il 7 con il set di Moblack, un vero e proprio maestro del genere afro house. Il deejay, producer e label owner della MoBlack Records, dopo aver vissuto per diversi anni in Ghana, ha saputo unire con grande maestria le sonorità e i ritmi africani con la nuova house occidentale. Si prosegue il 14con lo showcase dell’All In Records che chiude i festeggiamenti del suo decennale. L’etichetta dedicata principalmente alla minimal house, è nota soprattutto per le pubblicazioni di Giovanni Verrina, Germano Ventura, Nastia o Roger Gerressen. Il 21è la volta invece del duo italiano Mind The Gap, che con 20 anni di esperienza ha affinato un grande gusto per la sintesi fra house e sonorità detroitiane. Ildelsi conclude con l’evento di Capodanno Triskell Electronic. Il nome della manifestazione ...

