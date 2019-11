Fca e Psa a un passo dall' accordo scrivono ai dipendenti

Fusione Fca-PSA - Lettera ai dipendenti : "Intesa nelle prossime settimane" : I gruppi FCA e PSA sono al lavoro per apporre la firma alla Fusione nel corso delle "prossime settimane", con ogni probabilità entro Natale. La conferma della tempistica e dell'esistenza di diversi team al lavoro sul memorandum d'intesa è contenuta in una Lettera che i due costruttori hanno inviato ai rispettivi dipendenti. L'accordo, insomma, sarebbe a un passo. Manager al lavoro. Stando alla comunicazione, i gruppi che si stanno ...

Fca-Psa - Conte ad Elkann : il progetto non comprometta l’occupazione in Italia : Il presidente del Consiglio ha visitato lo stabilimento Fca di Melfi. «Con il presidente Elkann nei giorni scorsi - ha spiegato - ho avuto modo di parlare, ho avuto ragguagli, ci siamo sentiti per telefono e parlati di persona: il Governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante»

Gruppo Fca - Elkann : "Entro fine anno il memorandum d'intesa con PSA" : Il memorandum d'intesa per la fusione tra la Fiat Chrysler e il Gruppo PSA è previsto arrivi entro la fine dell'anno come da tabella di marcia più volte delineata nelle ultime settimane dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. "Guardando a come stanno lavorando le squadre di FCA e PSA, direi che sono incoraggiato che alla fine dell'anno avremo un accordo vincolante. Da qui a fine anno avremo un memorandum of ...

Fca-PSA - La fusione porterà a uno scambio di piattaforme : La fusione dei gruppi FCA e PSA dovrebbe portare a uno scambio delle piattaforme oggi utilizzate per diversi segmenti dai due costruttori, con l'architettura Cmp dei francesi che potrebbe diventare la base per le piccole degli italo-americani. Ne è convinto Gaetano Thorel, da gennaio direttore generale di Groupe PSA Italia: "Sui segmenti più bassi PSA ha piattaforme che le hanno permesso di realizzare i margini più alti in Europa tra tutte ...

Gm fa causa a Fca : "Marchionne ha corrotto i sindacati". L'azienda risponde : "È per fermare fusione con Psa" : General Motors fa causa a Fca, accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United Auto Workers fra il 2009 e il 2015. Gm punta il dito contro l’ex amministratore delegato, Sergio Marchionne, definito una “figura centrale” nello schema di tangenti pagato da Fca al Uaw per indebolire Gm e spianare la strada alle nozze con Fiat Chrysler.Accuse che Fca ritiene ...

Fca-PSA - I sindacati francesi sono favorevoli alla fusione : La maggioranza dei sindacati francesi del gruppo PSA ha espresso il proprio favore alla fusione con la Fiat Chrysler. quanto hanno affermato alcuni leader sindacali al termine di una riunione di carattere esclusivamente consultivo del comitato aziendale interno.Attenzione massima. Il via libera è però condizionato. I sindacati, una volta perfezionato l'accordo di integrazione, intendono chiedere informazioni specifiche sul futuro ...

Fca : dopo Psa ‘Les Echos’ si interroga su prossima mossa famiglia Agnelli : Parigi, 13 nov. (Adnkronos) – dopo aver avviato il percorso che dovrebbe portare ad una fusione tra Psa e Fca, la stampa francese si interroga sulla prossima mossa della famiglia Agnelli. “Con il perfezionamento della fusione tra Fca e Psa – probabilmente non prima di un anno – Exor, la holding famigliare, azionista al 29% di Fca, percepirà un dividendo eccezionale di circa 1,6 miliardi di euro. ...

Fca : Les Echos - atteso per inizio dicembre protocollo accordo vincolante con Psa : Parigi, 12 nov. (Adnkronos) – Dopo l’annuncio dell’avvio delle trattive in esclusiva tra Fca e Psa in vista di una fusione, le due parti sono al lavoro per arrivare alla stesura di un protocollo di accordo vincolante “che è atteso per inizio dicembre”. A rivelarlo è ‘Les Echos’ citando fonti vicino al dossier. Il perfezionamento dell’operazione, comunque, rileva il quotidiano economico ...

Fca-PSA - Elkann : "Con la fusione ci saranno grandi opportunità" : Carlos Tavares parla a Parigi per la prima volta della fusione della Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo PSA e poco dopo arrivano da Torino analoghe dichiarazioni positive sull'operazione. Durante un incontro con gli studenti del Politecnico del capoluogo piemontese, John Elkann, presidente del costruttore italo-americano, ha infatti sottolineato i benefici e le grandi opportunità generati dallintegrazione con i transalpini. grandi ...

Fca-PSA - Tavares : "Nessun brand è a rischio" : Prime dichiarazioni pubbliche di Carlos Tavares sul progetto di fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA con relative rassicurazioni sugli effetti dell'integrazione. L'amministratore delegato del costruttore francese, in una lunga intervista all'emittente radiofonica BFM Business, ha in particolare escluso la soppressione di uno dei 14 marchi che finiranno sotto l'orbita del nuovo gruppo. Tanti marchi? Meno della Volkswagen. Le due ...

Fca : Tavares (Psa) - ‘nessuna necessità di cedere marchi’ : Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – “Oggi non vedo la necessità, se questa operazione dovesse essere perfezionata, ad eliminare dei marchi: hanno tutti una loro storia e una loro forza”. Così il Ceo di Fca, Carlos Tavares ai microfoni della tv francese ‘Bfm Business’. “L’entità che risulterebbe dalla fusione tra Psa e Fca avrebbe effettivamente un numero importante di marchi. Resta inferiore ai numeri di ...

