Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lao bulimia iperfagica nasce dnecessità di essere approvati dsocietà e porta tanti adolescenti ad ammalarsi

quotidianodirg : Attenti alla malattia dell'immagine: cos'è e sintomi - 88Valery : RT @DavLucia: Non abbiamo altro da fare che stare attenti e donarci un attimo di bene uno alla volta uno per noi e uno per gli altri Posso… - Alexia30559 : RT @DavLucia: Non abbiamo altro da fare che stare attenti e donarci un attimo di bene uno alla volta uno per noi e uno per gli altri Posso… -