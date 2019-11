Maltempo | morta una donna nell' Alessandrino Crolla un viadotto in Liguria

Maltempo - donna morta in Piemonte : Roma, 24 nov.(Adnkronos) - Maltempo , c'è una vittima. E' stato ritrovato poco fa nel fiume Bormida da vigili del fuoco e carabinieri il corpo della donna , travolta dalla piena del fiume Bormida, nei pressi di Sezzadio, nel l'alessandrino. La donna si trovava all'interno dell'auto in cui aveva cercat

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...