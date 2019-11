Liguria flagellata dal maltempo Frane | crolli | frazioni isolate Toti | «Chiederemo lo

Fonte : ilsecoloxix

(Di domenica 24 novembre 2019) Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

2014Sandrocarta : RT @mariarosaconca1: Facciamogli sapere cosa succede qui ???????? Liguria flagellata dal maltempo. Frane, crolli, frazioni isolate. Linee Vodaf… - FlavioCotturone : Crollato un viadotto autostradale vicino Savona. Un pensiero ai cittadini di una regione flagellata dal maltempo tr… - AmericaTermal : Top story: FANGO TERMAL Calidad de Vida Liguria flagellata dal maltempo. Frane, crolli, frazioni isolate. Linee Vod… -