Bollo auto | novità in manovra | ecco come verrà pizzicato e punito chi evade la tassa

Bollo auto e imprese «mordi e fuggi» - le rotte low cost della lotta all’evasione : Tra gli emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra che potrebbero essere depositati in Commissione Finanze alla Camera c’è una nuova stretta sul mancato pagamento delle tasse automobilistiche e sul fenomeno delle aziende commerciali che aprono e chiudono nel giro di pochi giorni, giusto il tempo di scappare dalle tasse

La Regione che taglia il Bollo a chi acquista un'auto Euro 6 : La misura è stata proposta dalla giunta Regionale del Piemonte e ora è in attesa di essere approvata. Ecco cosa prevede

Bollo auto elettriche e ibride 2020 : agevolazioni e sconti per regione : Bollo auto elettriche e ibride 2020: agevolazioni e sconti per regione Il Bollo auto continua a essere oggetto di ricerche sul web da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di sconti e agevolazioni. Chi è intenzionato ad acquistare un’auto nuova, si sarà sicuramente interessato alle auto elettriche e ibride: in primis perché inquinano di meno, in secondo luogo perché avranno sicuramente saputo degli sconti e delle agevolazioni che ...

Bollo auto 2019 : prescrizione fino al 2016 in arrivo. La scadenza : Bollo auto 2019: prescrizione fino al 2016 in arrivo. La scadenza Ultime notizie sul Bollo auto 2019: può essere utile ricordare che in caso di mancato pagamento del Bollo quest’anno, la riscossione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023, infatti, cadranno i termini di prescrizione e un’eventuale richiesta di pagamento inoltrata dopo la data succitata sarebbe nulla: il contribuente non dovrebbe pagare più nulla perché è ...

Bollo auto - dalla sanatoria agli sconti : ci sono novità (ma non per tutti) : Tra misure già in vigore e proposte in fase di approvazione, la tassa automobilistica potrebbe subire delle modifiche...

Bollo auto 2020 : tassa più salata col “protocollo di Torino” : Bollo auto 2020: tassa più salata col “protocollo di Torino” Si parla spesso di dire addio al Bollo auto, ma spesso è solo una promessa politica che resta tale, senza però mai realizzarsi. Di fatto il Bollo auto è una delle imposte più odiate dagli italiani, poiché grava su un bene di proprietà, sul quale dunque il senso di una tassa è da ricercare nel profondo. Non diremo addio al Bollo auto, ma tra qualche anno daremo il benvenuto a una ...

Il Consiglio Europeo potrebbe varare un nuovo Bollo auto per combattere le emissioni : Gli automobilisti potrebbero dire addio al bollo auto dato che l'Unione Europea sta studiando una nuova misura, denominata bollo auto Europeo, che potrebbe però essere più dispendiosa per i redditi medio-bassi e che colpirebbe le auto più inquinanti. La tassa andrà ad interessare i veicoli che percorrono più chilometri e che quindi inquinano di più ed entrerebbe in vigore, se approvata, nel 2023 per i veicoli pesanti e nel 2026 per gli altri ...

Bollo auto 2020 : sconto pagamento con conto corrente in Lombardia : Bollo auto 2020: sconto pagamento con conto corrente in Lombardia La lotta all’evasione fiscale si perpetua disincentivando l’utilizzo del contante e questo è uno dei capisaldi della prossima Manovra. Imponendo o incentivando i pagamenti delle imposte tramite metodi di pagamento tracciabili, invece, si cerca di recuperare dall’evasione che regna soprattutto su alcune tipologie di tasse, tra cui il famigerato Bollo auto. È quello che accade in ...

Bollo auto : per la CTP Milano l'omessa notifica prescrive il tributo : L'Ente impositore, nello specifico l'Agenzia delle Entrate, non può pretendere il pagamento di una cartella esattoriale se, precedentemente, non ha provveduto alla notifica al contribuente debitore dell'avviso di accertamento del tributo contestato. In mancanza di tale notifica il relativo tributo si prescrive. E' quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella Sentenza 33174/11/2019 relativamente a un contenzioso sorto ...

Aumento Bollo - carburante - revisione ed rc auto 2020 : la tabella dei costi : Quanto costa mantenere un’auto? Si parla di Aumento bollo, carburante, Rc auto, costi di revisione: tutti prezzi che da un anno (2018) all’altro (2019) sono saliti, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. A stilare una tabella dei costi ci ha pensato l’Osservatorio si SosTariffe, raccogliendo informazioni ed elaborando dati relativi a ottobre 2019. E quantificando il costo medio per gli italiani relativi alla gestione e manutenzione dell’auto ...

Bollo auto 2020 : controllo con nuovi tutor autostradali - cosa è previsto? : Bollo auto 2020: controllo con nuovi tutor autostradali, cosa è previsto? Bollo auto 2020 sotto controllo da parte dei tutor autostradali? Sulla questione c’è una informazione un po’ confusionaria e contraddittoria, pertanto non ci resta che mettere un po’ d’ordine e controllare la veridicità delle informazioni. Partendo da cosa sono i nuovi tutor autostradali e quali sono le loro principali funzioni, e se tra queste spicca anche il ...

Piemonte - Palazzo Lascaris chiede esenzioni per Irap e Bollo auto : Torino, 22 ott. (Aadnkronos) - Niente Irap regionale per cinque anni alle imprese che apriranno o trasferiranno una nuova attività in Piemonte e niente bollo auto per un triennio a favore di chi compra una nuova auto. E quanto si chiede alla Giunta con due ordini del giorno presentati dalla maggiora

Bollo auto 2019 : condono decennale - cosa succede per i prossimi anni? : Bollo auto 2019: condono decennale, cosa succede per i prossimi anni? Praticamente quasi ogni anno si parla di voler abolire il Bollo auto. Lo stesso si è fatto per il Bollo auto 2019, mentre per quello del prossimo anno ancora non è uscita una promessa del genere. Con un governo già formato non vi è alcuna necessità di fare presa sull’elettorato promettendo di abolire una delle tasse più odiate dagli italiani, perché gravante su un bene di ...

Bollo auto 2019 : salta il condono esattoriale in Piemonte. La vicenda : Bollo auto 2019: salta il condono esattoriale in Piemonte. La vicenda Ultime notizie sul Bollo auto 2019: una vera e propria beffa in Piemonte per chi attendeva con ansia il condono per il Bollo auto, quello relativo alle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 e con importo richiesto inferiore a 1.000 euro (comprensivo di sanzioni e interessi). Tutta colpa di un intoppo burocratico, che di fatto non ha consentito al ...