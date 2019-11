Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 10 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 23 novembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera è durato 4 ore l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i vertici di arcelormittal sul ex Ilva di Taranto il premier ha annunciato che si metterà a breve pausa la battaglia legale nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si spegneranno gli altiforni intanto si aprirà un confronto per arrivare a un nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche massimo impegno nel risanamento ambientale sul tavolo il governo mette la possibilità di un coinvolgimento pubblico e anche la valutazione di ammortizzatori sociali Fermo restando che andrà garantito L’impegno per il massimo livello di occupazione maltempo sull’Italia scattata una nuova allerta rossa in lìrischio esondazione a Genova dei ...

