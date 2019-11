Sardine scordatevi il 6 a scuola Il ministro | Prof sarà sospeso

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Lavinia Greci Il docente di italiano intima ai suoi alunni di non scendere in piazza con le. Fioramonti: "Parole inammissibili" Ha "avvisato" i suoi studenti con parole dure, dicendo loro che chiunque volesse partecipare alla manifestazione avrà vita difficile, almeno a. E molti di loro hanno preso quel messaggio molto seriamente, come una sorta di minaccia. L'avvertimento, diffuso dapprima su Facebook e poi cancellato subito dopo, è arrivato da unessore di italiano e latino, impiegato in unadi Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. "Se vi trovo in piazza vedrete 6 col binocolo" Il psot ha a che fare con l'apputamento nella località emiliana in piazza, in programma per domenica 24 novembre, con le. L'evento, infatti, è stato organizzato in concomitanza all'arrivo del leader della Lega ed exdell'Interno, Matteo Salvini. "Cari ...

