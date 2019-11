Roma | incubo rifiuti | la Regione è pronta a commissariare Raggi

Emilia Romagna - vox tra i militanti dem tra incubo Salvini e speranza : “Se vince vado in Portogallo”. “Qui non si passa” : C’è chi teme la disfatta, chi si affida alla piazza, e chi è convinto che possa bastare l’ “esperienza di buon governo” portata avanti dal presidente uscente (e ricandidato) dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per allontanare l’incubo leghista. Nel giorno del lancio della campagna elettorale del governatore dem, dal centro eventi Dumbo a Bologna, il popolo di volontari, iscritti e militanti Pd si ritrova ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S - sale ancora la Lega : Sembra inarrestabile la marcia della Lega e del centrodestra in tutta Italia e anche nelle regioni prossime alle elezioni quali Emilia Romagna e Calabria. La Lega a livello nazionale, secondo gli Ultimi sondaggi, ha raggiunto il 36% delle intenzioni di voto. Un risultato strabiliante che forse neanche la direzione del Carroccio si aspettava. A ruota sale nei sondaggi anche Fratelli d’Italia partito vicino alla doppia cifra. Per ...

Allerta Meteo - caldo tropicale e piogge monsoniche : notte da incubo a Roma - Napoli e Trieste - si ripetono i “giorni maledetti” : caldo anomalo e piogge monsoniche: è una notte tropicale sull’Italia investita da un’ondata di maltempo molto violenta, accompagnata da un flusso caldo-umido di libeccio proveniente dal nord Africa. Mancano pochi minuti alle 19:00 e diluvia con temperature estive al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, al punto che abbiamo +16°C a Trieste e Udine, +18°C a Roma, +19°C a Frosinone, addirittura +21°C a Napoli e Latina. Proprio ...

Lucia Borgonzoni incubo di Bersani : "Chiudiamo bottega" - la premonizione sull'Emilia Romagna. Sinistra addio? : "La gara è dura". L'incubo Emilia Romagna agita i sonni di Pier Luigi Bersani. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente di Articolo 1 ed ex segretario del Pd non nasconde i rischi di un clamoroso trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata governatrice della Lega e di Matteo Salvini, alle regi

Le pagelle del Milan dopo la sconfitta a Roma : bene Theo Hernandez - Calabria da incubo : Il Milan perde 2-1 e torna dallo stadio Olimpico di Roma con zero punti e con il morale sempre più basso frutto di un inizio stagione da incubo, che relega i rossoneri nella seconda metà della classifica, con appena 10 punti in 9 giornate. Il cambio di panchina per ora è servito a poco con un pareggio in casa contro il Lecce e una sconfitta regalata alla Roma. La cronaca della partita La partita inizia bene per i rossoneri che sembrano avere il ...