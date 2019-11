Mourinho | vittoria e brivido all' esordio col Tottenham | tre punti con il West Ham

Mourinho - la prima al Tottenham è un successo : vittoria in trasferta nel derby contro il West Ham : La prima partita di Mourinho come nuovo allenatore del Tottenham è un successo: 2-3 al West Ham nel derby londinese Terminate le dichiarazioni ad effetto e l’hype intorno al suo ritorno su una panchina, per Josè Mourinho è già arrivato il momento di confrontarsi con il primo risultato sul campo. Il suo Tottenham chiamato ad una trasferta delicata in casa del West Ham, nel sentito derby di Londra. Gli Spurs partono forte, pronti a dare una ...