LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Spagna-Gran Bretagna 1-1

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altra ottima chiusura a rete dei britannici. 30-0 Splendida volèe di Murray. 5-4 Altro game a zero per la. 40-0 Servizio vincente di Lopez. 15-0 Sbaglia la risposta Murray. 4-4 Game a zero per i britannici. 30-0 Sbaglia il dritto Lopez. 4-3 Game a zero degli spagnoli. 30-0 Servizio vincente di Lopez. 3-3 Murray tiene il servizio. 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante Lopez. 3-2 Lopez e Nadal chiudono il game. 40-15 Pazzesca difesa dei britannici, ma alla fine chiude Nadal a rete. 30-15 Nadal chiude al secondo smash. 2-2 Dopo oltre dieci minuti lachiude il game. A-40 Prima vincente di Skupski. 40-40 Murray annulla tutto a rete. 40-A Palla break per la. Nadal sfonda con il rovescio. 40-40 Skupski sbaglia una comoda volèe. A-40 Ace di Skupski. 40-40 Ancora ai vantaggi. Game di sette minuti. A-40 ...

