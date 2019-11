LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Nadal-Evans 1-1 | Edmund supera Lopez 6-3

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace30-0 Il dritto lungolinea di15-0 Esce il rovescio lungolinea di1-1 L’ace di40-15 Lo smash didopo le due grandi difese di. Aggressivo il britannico 30-15 In corridoio il passante di dritto di15-15 Bella risposta dimette il dritto in rete in precaria condizione di equilibrio 15-0 Si apre bene il campo e piazza il dritto lungolinea1-0 La volèe alta di rovescio di40-30 Ace30-30 La volèe di30-15 La prima di15-15 Esce il dritto di15-0 Doppio incrocio delle righe perspara fuori il pallonetto in difesa 20.02: Inizia il match 19.59: Ancora una volta la Spagna si trova sotto e toccherà aribaltare la siutuazione 19.58:edin campo per il riscaldamento 19.38 La scelta di Sergi Bruguera di ...

zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Edmund supera Lopez 6-3 7-6. Nadal trema Canada già in finale -… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Edmund-Lopez 4-5 il britannico avanti di un set. Nadal trema Canada gi… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Edmund-Lopez 0-1 il britannico ha vinto il primo set 6-3 Nadal trema C… -