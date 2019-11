Il caso Skioffi ad Amici di Maria De Filippi con la suddivisione in squadre

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 23 novembre 2019) Si torna a parlare deladdiDe. Dopo una settimana di polemiche, l’argomento dell’aspirante concorrente della scuola torna sul banco delle tematiche del pomeridiano del sabato attraverso una commissione molto speciale. La decisione è quella di mandare in sfida, che guardavince la sfida contro il concorrente esterno. Nonostante si sia detto tutto e il contrario di tutto,è – a tutti gli effetti – un concorrente della scuola. La nuova edizione chiama anche formazione di. Gaia e Nyv sono le caposquadra delle due compagini che si presentano alla commissione con due esibizioni a dir poco discutibili. Jacopo fa a pezzi Piccola Anima di Ermal Meta con Elisa, mentre Giulia porta I Giardini Di Marzo di Battisti per la quale aveva molto studiato durante la settimana, invano. E no ragazzi, ma non potete ...

OptiMagazine : Il caso Skioffi ad @AmiciUfficiale con la suddivisione in squadre - asdbjx : @supereroetv Nel caso non lo sapessi il rap è realtà cruda. Quello che faceva Skioffi in quel periodo è una sotto c… - borntolovebike : Hanno fatto passare il caso di Skioffi come una storiella d'amore, merita solo un calo di ascolti #Amici19 -