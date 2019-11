Weekend Mic | domani a Teatro Opera protagonista Vivaldi

Musei Capitolini - sabato tornano ‘Weekend della Mic’ : Roma – La figura di Antonio Vivaldi sara’ al centro della nuova apertura serale a Roma dei Musei Capitolini di sabato 23 novembre nell’ambito della manifestazione I Weekend della Mic. Realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, l’evento musicale vedra’ impegnata la Cantoria della Scuola di Canto Corale – il cui direttore e’ il maestro Roberto Gabbiani – che eseguira’ ...

Comune Roma : sabato nuova apertura serale con Weekend Mic : Roma – Performances, coreografie, letture, videoinstallazioni dialogano con le opere dei Musei Capitolini per un avvenimento unico con alcuni degli artisti di Oceano Indiano, progetto di residenza del Teatro di Roma. Avverra’ sabato 16 novembre durante la nuova apertura serale straordinaria- dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle ore 23.00)- dei Musei di Piazza del Campidoglio, nell’ambito della manifestazione I Weekend ...

Conte : "Tagli alle micro-tasse Poi Weekend coi leader giallorosa" : Il premier Giuseppe Conte parla di manovra annunciando un alleggerimento delle tasse su plastica e auto aziendali. "Il Parlamento è sovrano e, se emergeranno suggerimenti utili per migliorarla, il governo li valuterà con la massima apertura.

Campidoglio - 9 novembre ancora ‘Weekend della Mic’ : Roma – Dopo il successo della prima apertura serale dei Musei Capitolini di sabato 2 novembre è in arrivo un nuovo fine settimana ricco di eventi musicali all’interno dei Musei Civici della città. Protagonista assoluto sarà ancora il complesso museale di Piazza del Campidoglio con la nuova apertura serale di sabato 9 novembre realizzata in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, nell’ambito della manifestazione I WEEKEND della ...

Campidoglio - i Weekend della Mic tornano sabato 2 novembre con l’apertura serale dei Musei Capitolini : Roma – C’è un Museo che suona in Piazza del Campidoglio e l’occasione è una di quelle da non perdere. Nell’ambito della manifestazione I weekend della MIC, sabato 2 novembre torna la grande musica ai Musei Capitolini, nella nuova apertura straordinaria del sabato sera in compagnia dei talenti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il museo pubblico più antico del mondo aprirà le proprie porte dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ...

Scompare durante un Weekend con gli amici - dopo 9 anni trovati i resti del suo corpo bruciato : Benedetta "Beth" Bentley, mamma di tre figli che viveva a Woodstock, in Illinois, nel maggio del 2010 è scomparsa misteriosamente. Era andata a fare un weekend fuori con un’amica e non è più tornata a casa. Nove anni dopo la triste scoperta: gli investigatori hanno trovato i suoi resti in un bosco.Continua a leggere

Campidoglio - anche il 26 ottobre tornano I Weekend CON LA MIC : Roma – Sabato 26 ottobre torna l’appuntamento settimanale con la manifestazione I WEEKEND CON LA MIC. A ospitare la serata a cura della Roma Tre Orchestra saranno i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00), torneranno ad animarsi con i concerti di musica classica eseguiti dai giovani musicisti dell’ensemble universitario. L’appuntamento straordinario, ad ingresso libero ...