Thailandia,Papa:"Fede parli i dialetti"

Lanon può essere solo importata dagli stranieri ma deve in qualche modo parlare "in dialetto". Lo ha dettoFrancesco parlando a sacerdoti,religiosi e religiose,seminaristi e catechisti nella parrocchia di San Pietro di Wat Roman a Tha Kham. Ilha invitato "a non aver paura di cercare nuovi simboli e immagini,una musica particolare che aiuti i thailandesi a risvegliare la meraviglia che il Signore ci vuole donare". Se larisulta "straniera", bisogna cercare i modi per proclamarla "in dialetto".(Di venerdì 22 novembre 2019)