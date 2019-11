Snowboard – Michela Moioli non sta più nella pelle | “pronta per i giochi di Pechino | ma

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019)volge lo sguardo al futuro: laer azzurra è pronta per idi2022 ma aspetta con ansia le Olimpiadi di Milano-Cortina “Quella che sta per iniziare sarà la mia ottava stagione ma ho un obiettivo: arrivare aidel 2026“,, campionessa olimpica dia Pyeongchang 2018, ha le idee ben chiare in merito al proprio futuro. “Nei prossimi anni in Italia ci saranno sia i Mondiali sia le Olimpiadi e non posso non esserci. Per questo – ha spiegato partecipando come testimonial alla presentazione del calendario Federfarma a Genova – svilupperò il programma di lavoro in funzione di questi due obiettivi. Dovrò imparare a gestirmi ma l’idea di disputare le Olimpiadi in Italia mi dà una carica pazzesca“. In attesa di disputare le Olimpiadi di Milano e Cortina però ci saranno i...