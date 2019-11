Piogge intense e maltempo | allerta meteo in diverse regioni

Allerta Meteo Liguria : Piogge intense e neve a bassa quota - prorogata criticità [DATI] : Tra la serata di ieri, sabato e le prime ore di oggi, domenica piogge diffuse tra deboli e moderate hanno interessato buona parte della Liguria, accompagnate da venti settentrionali con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte sui rilievi, mare fino ad agitato e quota neve dapprima elevata in calo nella mattinata. Dopo una pausa attesa per oggi, da domani pomeriggio è in arrivo altra pioggia, soprattutto a Levante. Arpal ha quindi ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : Piogge intense - allarme rosso nel ferrarese : piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura Emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un’Allerta di codice rosso, dalle 12.30 fino alla mezzanotte del 18 novembre. L’Allerta è invece di codice arancione, per sempre per ‘criticità idraulica’, nel resto della regione con l’eccezione della parte occidentale ...

Allerta Meteo Trentino : domani forti Piogge e intense nevicate : La Protezione civile del Trentino rende noto che è stata emessa un’Allerta Meteo per precipitazioni abbondanti, nevose in montagna. domani sono previste precipitazioni intense e diffuse con valori cumulati medi di 50-70 mm nelle 24 ore, e localmente anche maggiori. La perturbazione di carattere sciroccale sarà accompagnata da venti sudorientali anche forti. Il limite delle nevicate si attesterà mediamente sopra i 1500 metri a sud, mentre a ...

Allerta Meteo Molise - domani codice giallo : previste Piogge intense e forte vento : La Protezione civile del Molise ha emanato un’Allerta ‘gialla’ per domani sabato 9 novembre. Su tutta la regione, dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore, sono previste piogge da isolate a sparse. I fenomeni potranno essere intensi, con forte attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise, domani codice giallo: previste piogge intense e forte vento sembra ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Piogge intense e vento forte : la regione dichiara lo stato emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Maltempo : allerta meteo per Piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per Piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Domani, si legge nell’avviso, sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 ...

Maltempo : allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per Piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 8 di mercoledi’ 6 novembre, per criticita’ idrogeologica a causa delle piogge intense previste a partire dalla mezzanotte di oggi. Nella giornata di domani, si legge nell’avviso, le precipitazioni saranno da abbondanti ad intense, in particolare sulla fascia orientale. In quota soffiera’ ...

Previsioni Meteo Roma : Piogge meno intense del previsto per instabilità più appenninica. Il punto della situazione : Previsioni Meteo Roma – Dato a posteriori, c’è da dire, sino ad ora, più confortante rispetto alle Previsioni certamente più allarmistiche. Tutti i modelli matematici avevano considerato un flusso perturbato e umido sudoccidentali, già piuttosto efficace in termini di precipitazioni, sull’immediato entroterra laziale e di conseguenza anche sulla Capitale. Ciò evidentemente, esasperando, in fase di calcolo, le vorticità annesse ...

Maltempo Liguria - a Genova Piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Allerta meteo della Protezione Civile per Martedi' 15 Ottobre - venti forti e intense Piogge : Una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e vento forte nella giornata di Martedì su diverse regioni italiane. Ad essere colpito dal maltempo sarà in particolar modo il centro-nord....

Allerta Meteo Veneto : domani previste Piogge intense : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, Adige – Garda e Monti Lessini. Le previsioni Meteo di Arpav indicano infatti che tra il pomeriggio di domani e le prime ore di ...