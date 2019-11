Novembre di fuoco per Iliad | tra nuove antenne ed ulteriori problemi in nuove città

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il mese diè stato caratterizzato da alti e bassi per, in riferimento alla solita questione copertura. Secondo quanto raccolto nel corso degli ultimi giorni, infatti, occorre un aggiornamenti rispetto all'ultimo punto della situazione che ho riportato sulle nostre pagine in merito alle. Benché si stia registrando un record per la compagnia telefonica francese, con oltre trecento installazioni in giro per il Paese durante le ultime settimane, allo stesso tempo non manca qualche grattacapo. Gli ultimiriscontrati daa Treviso Una dellepiù ostiche perresta quella di Treviso per quanto concerne questo tema. Basti pensare che nella cittadina veneta l'operatore in questo momento si ritrovo con appena tre impianti attivi su 34 richieste ufficializzate al Comune dal 2017 ad oggi. Fa riflettere il fatto che le rilevazioni dei campi ...

teatrolafenice : +++ ULTIM'ORA - Domenica 24 novembre 'Don Carlo' regolarmente in scena. Dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, i… - LaGianni85 : RT @diconodioggi: “Avvertimi subito se succede qualcosa di strano. Per il 22 novembre, fammi sapere al più presto Sirius” Rowling, Harry… - semprecontro : RT @Radiondarossa: allegro con fuoco trx del 20 novembre 2019 con musiche di Mozart, Alan Bush, Bach e Beethoven - -