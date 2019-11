Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Era il 18 novembre 2013. Una violentasi stava abbattendo su tutta la Sardegna quando duesono state sommerse da fango e sassi lungo la strada Monte Pino. Tre i morti. E ora, a distanza di sei anni da quella tragedia, viene presentato il conto alla famigliavittime e all'unica sopravvissuta. Saranno loro a dover pagare tutte le spese per lavetture che risultano adesso inquinanti.Per tutti questi anni, come spiega La Stampa, nessuno si era mai interessato a quelle carcasse arruginite piene di fango e sassi. Le vetture sono infatti rimastea scarpata tra Olbia e Tempio Pausania, sommerse dai cespugli, fino a settembre 2018 quando sono state recuperate. E ora arriva la beffa: a pagare per lasaranno ivittime. "Lesono state lasciate in un terreno accanto alla zona del crollo e ora devono essere rimosse a nostre ...

LuigiSusin : Morirono nell’alluvione, la richiesta ai parenti: “Pagate la rimozione delle auto” - AnsaPuglia : Scontro treni Puglia, ricusati giudici. Nell'incidente morirono 23 persone e 51 rimasero ferite #ANSA - RobertoP009 : RT @micelnera: Promemoria quotidiano che il comunismo è il male assoluto I comunisti sovietici intenzionalmente hanno perpetrato un genoci… -