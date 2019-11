Meteo | la tempesta tropicale Sebastien potrebbe diventare un uragano e dirigersi verso

Allerta Meteo - FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend : alto rischio alluvioni : Allerta Meteo – Dopo i fenomeni estremi delle ultime settimane, l’Italia ancora ferita dal maltempo si appresta ad essere attraversata da un altro violento ciclone Mediterraneo che nascerà proprio nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, nella giornata di Domenica 24 Novembre dopo l’affondo di una perturbazione nord Atlantica che dalla Groenlandia sprofonderà dal Mediterraneo, raggiungendo le isole Baleari nella giornata di ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Allerta Meteo - violenta TEMPESTA MEDITERRANEA sull’Italia nel weekend : Venerdì i primi fenomeni estremi [MAPPE] : E’ di nuovo Allerta Meteo per il forte maltempo che colpirà l’Italia nei prossimi giorni: un nuovo violento ciclone proveniente dall’Atlantico settentrionale si trasformerà in una TEMPESTA MEDITERRANEA che attraverserà il nostro Paese da Nord/Ovest a Sud/Est durante il weekend. Ma già domani, Venerdì 22 Novembre, avremo i primi fenomeni estremi tanto che la protezione civile ha ritenuto di dover già lanciare un primo avviso di ...

Previsioni Meteo - pazzesco ribaltone stagionale dopo la Tempesta del Weekend : grande anomalia a fine Novembre : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme per l’Italia, che nel Weekend sarà attraversata da un altro violento ciclone foriero di forte maltempo dapprima al Nord/Ovest, nella giornata di Sabato 23 Novembre con piogge torrenziali su Piemonte e Liguria e successivamente al Sud, nella giornata di Domenica 24, con violenti temporali in Calabria e nel Golfo di Taranto (fenomeni estremi colpiranno anche la Sicilia ...

Allerta Meteo - potente tempesta nel weekend : prima forti piogge al Nord-Ovest - poi rischio alluvioni lampo e venti distruttivi al Sud [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un altro sistema in rafforzamento prenderà di mira parti dell’Europa centrale e occidentale alla fine di questa settimana, con importanti effetti sull’area interessata. L’area dalla Penisola Iberica alla Francia meridionale e all’Italia dovrà fare i conti con il peggio della tempesta che colpirà i Paesi da domani, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. ...

Una tempesta Meteorica colpirà la Terra nella notte tra 21 e 22 Novembre : le Alfa Monocerotidi e la cometa misteriosa [INFO e DETTAGLI] : Molto più di una pioggia meteorica. nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 Novembre, gli appassionati di osservazioni celesti avranno la possibilità di vedere diverse meteore al secondo durante un raro evento noto come tempesta meteorica. Ci sono possibilità che lo sciame meteorico delle Alfa Monocerotidi possa trasformarsi in una totale tempesta meteorica, secondo Esko Lyytinen e Peter Jenniskens, due scienziati che studiano le meteore. Non è ...

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria : nuova tempesta di scirocco porta super-caldo - poi Domenica temporalesca : Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta ...

Previsioni Meteo Milano - altro maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Meteo Italia - forte maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : maltempo tropicale - situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Allerta Meteo - pesante avviso di Estofex : la Tempesta Mediterranea flagella il Sud Italia con nubifragi - forti venti - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dalla “Tempesta Mediterranea” sta flagellando il Sud Italia e oggi si estenderà anche alle regioni del Centro-Nord. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. Livello 2 per Sud Italia, Croazia meridionale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania occidentale e parti della Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e ...