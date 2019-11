Il processo | Vittoria Puccini | “Una storia che mi ha catturata”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 22 novembre 2019) Mantova. Sul greto del fiume viene ritrovato il corpo di una ragazza, Angelica Petroni (Margherita Caviezel). L’indagine viene affidata a Elena Guerra (), che era intenzionata a prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio. Inizia così Il, un legal thriller con protagonistie Francesco Scianna, due legali che si faranno la guerra in aula, in arrivo su Canale 5 in quattro prime serate, dal 29 novembre, prodotto da Lucky Red. C’è una vittima, una ragazza di soli 17 anni di nome Angelica, e un’imputata. Questa serie, fa notareche da sempre si divide tra cinema e tv, “non vuole rappresentare la giustizia italiana. Non c’è un messaggio sociale. La legge mi ha sempre affascinato. Vengo da una famiglia, da parte di mio padre, di avvocati. Da bambina guardavo i processi in tv, mi interessavano ...

fisco24_info : Vittoria Puccini, indosso la toga nel 'Processo' / VIDEO: Su Canale 5 dal 29 novembre, nel cast anche Francesco Sci… - AndreaAAmato : Vittoria Puccini: 'Vengo da una famiglia di avvocati e finalmente anche io indosso la toga per fiction'… - PatriziaPertuso : Dal 29 su #Canale5 arriva #ilprocesso @fictionmediaset -