Donna 35enne si butta giù da Torre del Mangia a Siena | ipotesi suicidio

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una ragazza, di cui non si conoscono ancora le generalità, si èta da pochi minuti dalladelin Piazza del Campo a. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La ragazza,, è deceduta schiantandosi al suolo. La giovane che si è suicidata aveva 26 anni e risiedeva a Montalcino (). Per spiegare il suo gesto estremo, si è appreso, ha lasciato un biglietto. Numerosi i testimoni di quanto accaduto: come sempre piazza del Campo e' affollata di residenti e turisti e ci sarebbero altre persone che si trovavano sullache hanno assistito. Sul posto sono poi intervenuti, insieme ai soccorsi inviati dal 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, polizia e anche guardia di finanza.Ladele' uno dei simboli della citta' di, costruita tra il 1325 e il 1348, La ...

