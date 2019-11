Amici 19 | Barbara Palombelli da Maria De Filippi Il giudizio su Skioffi

Stasera Italia - Cesara BuonAmici a Barbara Palombelli : "Governo nato per far perdere Salvini - quanto durerà" : "Questo è un governo che nasce per non far vincere Matteo Salvini e per restare in parlamento", dice Cesara Buonamici in diretta a Stasera Italia, su Rete 4, durante l'ultima puntata condotta da Barbara Palombelli. Questo governo Movimento 5 stelle-Pd, continua la giornalista Mediaset, è un esecutiv